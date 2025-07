Dall’Ue 2,8 miliardi per trasporti e sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha selezionato 94 progetti nel settore dei trasporti che riceveranno 2,8 miliardi in sovvenzioni. L’obiettivo dei progetti è collegare meglio le regioni e le città europee e rendere il mercato interno più competitivo e resiliente, modernizzando le ferrovie, le vie navigabili interne e le rotte marittime attraverso la rete transeuropea dei trasporti. Stanziando il 77% dei finanziamenti totali a favore del trasporto ferroviario, l’UE dà la priorità a importanti ammodernamenti delle infrastrutture. Tra i progetti chiave, la costruzione della Rail Baltica, mentre linee ferroviarie ad alta velocità saranno sviluppate in Repubblica Ceca e Polonia, riducendo i tempi di viaggio e aumentando la connettività tra le regioni europee. L’UE sta investendo anche in progetti che ridurranno l’impatto ambientale del trasporto marittimo e per vie navigabili interne. I porti di Irlanda, Cipro, Malta, Croazia e Polonia saranno ammodernati con l’elettricità da terra per ridurre al minimo le emissioni delle navi all’ormeggio. L’investimento andrà anche a beneficio della mobilità urbana, con finanziamenti stanziati per preparare la costruzione o l’ammodernamento di nodi passeggeri multimodali.

sat/azn