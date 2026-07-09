Colpi di pistola dopo incidente stradale nel Foggiano, arrestato 22enne

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Lug 9, 2026


FOGGIA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di San Severo (Foggia) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa da G.I.P. di Foggia su richiesta della locale Procura – nei confronti di un 22enne sanseverese, ritenuto gravemente indiziato di essere il complice del 28enne che, lo scorso 3 marzo, al culmine di una lite scaturita per motivi legati alla circolazione stradale, aveva esploso alcuni colpi di pistola all’indirizzo di un 35enne.

fsc/mca3 (fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

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