Alzheimer, la svolta: diagnosi precoce grazie ad un semplice test del sangue

La lotta contro la malattia di Alzheimer sta vivendo una fase di profonda e radicale trasformazione. Per moltissimo tempo, identificare questa forma di demenza neurodegenerativa nelle sue fasi iniziali ha rappresentato una sfida complessa e onerosa per la medicina. Le diagnosi accurate richiedevano infatti esami costosi, poco diffusi sul territorio e fortemente invasivi, come la puntura lombare per il prelievo del liquido cerebrospinale o sofisticate scansioni cerebrali tramite Pet. Oggi, però, una straordinaria scoperta scientifica sta cambiando le regole del gioco, introducendo la concreta possibilità di effettuare una diagnosi precoce e accuratissima attraverso un esame del sangue rapido e alla portata di tutti.

Il vero protagonista di questa rivoluzione biomedica è un bio-marcatore plasmatico, chiamato p-tau217, una forma specifica di proteina tau fosforilata. In condizioni di salute ottimali, la proteina tau svolge l’importante compito di stabilizzare la struttura dei nostri neuroni. Quando si innesca la cascata patologica dell’Alzheimer, tuttavia, l’accumulo anomalo di placche di beta-amiloide nel cervello deforma questa proteina, spingendola a staccarsi e a formare grovigli che portano alla morte cellulare. Le ricerche più recenti hanno dimostrato che la proteina p-tau217 alterata riesce a superare la barriera ematoencefalica e a riversarsi nel flusso sanguigno fin dalle primissime fasi del sabotaggio biologico, addirittura decenni prima che il paziente manifesti i primi evidenti sintomi di declino cognitivo o di perdita della memoria.

I dati clinici emersi sull’efficacia di questo screening ematico sono sorprendenti, evidenziando una

precisione diagnostica che sfiora il 90%. Si tratta di un valore di gran lunga superiore rispetto all’accuratezza dei test cognitivi tradizionali utilizzati nella medicina territoriale, la cui affidabilità iniziale difficilmente supera il sessanta percento. L’introduzione di questo esame non rappresenta solo un traguardo scientifico straordinario, ma una svolta cruciale anche sul piano terapeutico. Poter intercettare la patologia in modo così precoce e non invasivo permetterà infatti di intervenire tempestivamente con le nuove terapie farmacologiche mirate, offrendo ai pazienti una speranza concreta di rallentare il declino neuronale e inaugurando una nuova, promettente era per la neurologia mondiale.