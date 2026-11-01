Colicchi “A misurata nasce l’ufficio imprese italiane, una scommessa sul futuro”





MISURATA (ITALPRESS) – Un ufficio a disposizione di tutte le imprese italiane all’interno della Misurata Free Zone, come “primo passo verso una presenza stabile del sistema produttivo italiano in Libia”. Così all’Italpress Nicola Colicchi, presidente della Camera di commercio Italo-Libica, in occasione della visita della delegazione italiana alla zona franca di Misurata. Colicchi ha definito l’apertura “una grossa scommessa sulle prospettive e sul lavoro delle nostre imprese”. Ha poi precisato che la sede “non è l’ufficio della Camera di commercio, ma l’ufficio delle imprese italiane”, aperto a tutte le aziende del Paese presso la Misurata Free Zone.

Secondo il presidente, l’iniziativa segna l’inizio di un lavoro su quello che è destinato a diventare “un grandissimo polo logistico”, un hub di scambio commerciale capace di attrarre imprese e investimenti. “Speriamo che sia un passo che anticipa i tempi”, ha spiegato, indicando gli obiettivi: creare commercio, investimenti e posti di lavoro, formare persone e tecnici e avviare una presenza italiana stabile a Misurata e, più in generale, in Libia.

Alla domanda sul perché puntare su Misurata e sulla Libia, Colicchi ha richiamato la storia. “Mi verrebbe da partire da 2.500 anni fa”, ha detto, ricordando il mosaico di Ostia che attesta la presenza dei commercianti di Sabrata. Duemila anni fa, ha osservato, a Roma esisteva dunque un ufficio dei commercianti libici, come oggi le imprese italiane si insediano in Libia.

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