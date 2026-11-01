Attualità Alessandrina Calcio Sport Video

Alessandro Bonora, classe 2008: dalla maglia bianconera a quella grigia

DiRaimondo Bovone

Nov 1, 2026

Il percorso di Alessandro Bonora, terzino sinistro classe 2008, raccontato nell’intervista esclusiva a JuventusNews24. Cresciuto per quasi 10 anni nel settore giovanile della Juventus, Bonora parla del passaggio all’Alessandria, dei sacrifici e delle responsabilità che accompagnano l’ingresso nel calcio dei grandi. Un’occasione per conoscere meglio il ragazzo dietro la maglia grigia e il valore che attribuisce a questa esperienza.

Qui il video completo: https://youtu.be/B9MBuyXGe08

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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