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Mattarella “In questi tempi di incertezza il futuro va disegnato dai giovani”

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Ott 31, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Sono tempi non facili, sono tempi particolarmente complessi, in cui l’incertezza è una cifra diffusa, in qualche momento è addirittura l’imprevedibilità, che sembra la cifra di questi anni nella vita internazionale. Ma questa incertezza fa pensare che, in realtà, il futuro non è precostituito, dipende da noi, va disegnato, e va disegnato particolarmente dai giovani, che si apprestano ad assumere ulteriormente la guida della nostra società”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di Villa Nazareth, Collegio universitario di merito, guidata dal Cardinale Pietro Parolin.
fsc/mca1(Fonte video: Quirinale)

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