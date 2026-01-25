IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Varchi “Celebriamo sue idee, un unicum nel panorama politico”

Di

Set 25, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Pino Rauti “rappresenta un unicum nel panorama politico italiano: è riuscito a passare alla storia non solo per le azioni, ma per le sue idee. Credo che questa sia la cifra più importante della sua vita e della carriera politica, nonché quello che oggi celebriamo davvero: le sue idee ci pongono ancora di fronte a interrogativi sulla vera visione della politica”. Lo ha detto la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, a margine del convegno organizzato dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli a Palermo per il centenario di Pino Rauti.
xd8/mgg/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Tricoli “A Palermo omaggio doveroso a leader carismatico”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Cannella “Intuì le sfide del presente”

Set 25, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 26 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 25, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Varchi “Celebriamo sue idee, un unicum nel panorama politico”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Tricoli “A Palermo omaggio doveroso a leader carismatico”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Cannella “Intuì le sfide del presente”

Set 25, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 26 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 25, 2026 Raimondo Bovone