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Centenario Rauti, Tricoli “A Palermo omaggio doveroso a leader carismatico”

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Set 25, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – L’omaggio a Pino Rauti è “doveroso, soprattutto da parte di un ente come la Fondazione Tricoli che ha nella memoria storica e nella memoria della destra italiana uno dei suoi obiettivi principali. Rauti è stato un leader carismatico, un uomo che ancora oggi è ricordato per la sua capacità, lo spessore culturale, il carisma, la forza intellettuale, ancor prima che politica, di forgiare intere classi dirigenti nonché tanti giovani militanti”. Lo ha detto Fabio Tricoli, presidente della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli che ha organizzato a Palermo il convegno omaggio a Rauti per il centenario.
xd8/mgg/mca1

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