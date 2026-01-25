Centenario Rauti, Cannella “Intuì le sfide del presente”





PALERMO (ITALPRESS) – “Pino Rauti è un personaggio contemporaneo. La sua cifra culturale è quella di un pensatore, un ideologo e un intellettuale che in anni passati aveva già intravisto le insidie della nostra contemporaneità attraverso lo studio dei temi etici ed ecologici e dei flussi migratori. In anni che sembravano lontani dai problemi attuali aveva già individuato gli aspetti su cui la politica doveva interrogarsi e trovare soluzioni: ha offerto analisi e soluzioni a problemi che non hanno una connotazione politica, ma riguardano l’intero Paese”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, a margine del convegno organizzato dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli a Palermo per il centenario di Pino Rauti.

xd8/mgg/mca1