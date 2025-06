ACLI: la NASpI e le assenze ingiustificate

Dal 12 gennaio 2025 le assenze ingiustificate dei lavoratori per un periodo definito dal Contratto Collettivo, o superiore a 15 giorni, non saranno più automaticamente oggetto di contestazione e causa di licenziamento disciplinare. La nuova Regolamentazione, introdotta dal Collegato Lavoro, consente al datore di lavoro di segnalare l’assenza all’Ispettorato del Lavoro per le necessarie verifiche. Questo può portare alla risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore (dimissioni volontarie), escludendo il diritto alla NASpI.

Se uno si trova in questa situazione, può dimostrare che l’assenza è giustificata da causa di forza maggiore, o da fatti imputabili al datore di lavoro. In tal caso si avrà diritto alla corretta qualificazione della cessazione del rapporto di lavoro, con le tutele previste per l’inoccupazione volontaria, come la NASpI.

