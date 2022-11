Settimana della Ricerca: si apre l’asta per aggiudicarsi le canotte autografate da Redivo e Martinoni del Monferrato Basket

Su eBay sarà possibile fare la propria offerta fino a lunedì 28 novembre

Si è aperta questo pomeriggio, 21 novembre, l’asta per aggiudicarsi le canotte autografate da Niccolò Martinoni e Lucio Redivo prima dell’incontro di campionato della Novipiù Monferrato Basket con la capolista Cantù e donate a Solidal in occasione della Settimana della Ricerca.

Le due canotte sono disponibili fino a lunedì 28 su eBay con una base d’asta di 100 euro: il ricavato andrà a sommarsi ai soldi raccolti durante la partita di ieri a Casale Monferrato, quando la società ha deciso di donare un euro per ogni biglietto venduto.

La Novipiù Monferrato Basket aiuterà così Solidal per la Ricerca a proseguire le azioni di fundraising a favore della ricerca sanitaria e più nello specifico al finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori.

Una collaborazione che si inserisce perfettamente nello spirito della Settimana della Ricerca, l’evento finalizzato proprio a coinvolgere la comunità per diffondere la conoscenza delle attività di ricerca sanitaria condotte all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dell’ASL AL e coordinate dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi e che ha una delle sedi proprio all’interno dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

Chi si aggiudicherà l’asta, dunque, non avrà solo la possibilità di avere le canotte autografate dai due atleti, ma anche di aiutare concretamente la ricerca scientifica del proprio territorio. Quindi l’invito è quello di collegarsi alle due pagine https://bit.ly/niccolomartinoni e https://bit.ly/lucioredivo e di fare la propria offerta!

Per conoscere invece il ricco programma della Settimana della Ricerca che si svolgerà dal 18 al 28 novembre tra Alessandria e Casale Monferrato è possibile visitare la pagina www.fondazionesolidal.it/settimana-della-ricerca-eventi-solidali-dal-18-al-28-novembre/, mentre per maggiori informazioni sulle iniziative di Solidal per la Ricerca è invece possibile scrivere una mail a [email protected]