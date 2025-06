Estate in arrivo, con ‘San Giorgio Festival’ 4 giorni di spettacoli dal vivo in città

La Città di Alessandria è lieta di presentare l’edizione 2025 del San Giorgio Festival, organizzata in collaborazione con Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour, in programma dal 17 al 21 giugno, per 4 giornate di spettacoli, in alcuni tra i luoghi più prestigiosi della città, il Teatro Alessandrino e la Piazza Santa Maria di Castello, con 4 importanti nomi della scena teatrale e musicale italiana.

Il teatro è rappresentato dal recital ‘Sguardi sulla fisica’ del prof. Vincenzo Schettini. Volto amatissimo e punto di riferimento per tanti studenti italiani, Schettini è diventato la star dei social con il progetto “La Fisica che ci piace”, seguito da milioni di ragazzi su TikTok e YouTube e poi con il programma televisivo La fisica dell’amore, in onda su Rai2. In scena alle 21 di martedì 17 Giugno al Teatro Alessandrino.

In piazza Santa Maria di Castello, giovedì 19 giugno alle 21, sarà di scena Cisco, noto come cantante e frontman dei Modena City Ramblers, che presenta un album celebre quale “Riportando tutto a casa (trent’anni dopo)”.

Venerdì 20 giugno un gigante della musica italiana come Mauro Pagani che rappresenta il monumentale “Creuza de Ma”, scritto nel 1984 con l’indimenticato amico Fabrizio De Andrè.

Sabato 21 giugno alle 21 salirà sul palco la ‘Rino Gaetano Band’ per festeggiare i 50 anni della canzone “Il cielo è sempre più blu”, suonando tutte le hit Rino Gaetano.

Martedì 17 Giugno – Vincenzo Schettini – Teatro Alessandrino, posto unico a sedere 22 € –

prevendite disponibili su www.tiketone.it e www.mailticket.it

Giovedì 19 Giugno – CISCO – Piazza Santa Maria di Castello

ingresso gratuito con posto in piedi

Venerdì 20 Giugno – MAURO PAGANI – Piazza Santa Maria di Castello

ingresso gratuito con posto in piedi

Sabato 21 Giugno – RINO GAETANO BAND – Piazza Santa Maria di Castello

ingresso gratuito con posto in piedi