IN EVIDENZA

Caltanissetta, sequestrati 3 mila articoli di Carnevale non sicuri

Di

Feb 16, 2026


CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno portato a termine una serie di interventi nelle città di Caltanissetta, Gela e Mussomeli a contrasto della vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, sequestrando circa 3mila articoli di Carnevale non sicuri. Gli interventi, scaturiti da un’attenta analisi dei canali di distribuzione locali in vista delle celebrazioni del carnevale, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro amministrativo circa 3mila articoli, tra cui maschere, costumi per bambini, parrucche, accessori per il travestimento e cosmetici. La merce, rinvenuta presso esercenti di nazionalità asiatica, scrivono le fiamme gialle in una nota, è risultata priva della Marcatura CE, obbligatoria per certificare la conformità agli standard europei di sicurezza.

col3/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lanciò un petardo contro Audero in Cremonese-Inter, 4 anni di daspo a ultras

Feb 16, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Il traffico ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Feb 16, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA Sport Video

Olimpiadi, Brignone festeggiata a Casa Italia: “Mi porto a casa l’esperienza”

Feb 15, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Team Usa Stars vince l’All Star Game dell’Nba, Anthony Edwards Mvp

Feb 16, 2026
TOP NEWS

Board of Peace, Tajani “Non possiamo restare fuori da ricostruzione Gaza”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Caltanissetta, sequestrati 3 mila articoli di Carnevale non sicuri

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Lanciò un petardo contro Audero in Cremonese-Inter, 4 anni di daspo a ultras

Feb 16, 2026