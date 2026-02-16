Attualità Cronaca Video

Cremona: 4 anni di Daspo a ultras che lanciò un petardo in Cremonese-Inter

Feb 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – La polizia di Stato della questura di Cremona ha reso noto di aver disposto il Daspo di 4 anni nei riguardi dell’ultras interista che lo scorso primo febbraio, poco dopo l’inizio del secondo tempo della partita Cremonese-Inter, aveva lanciato in campo una bomba carta esplosa nelle vicinanze del portiere Audero, determinando la sospensione temporanea del match, e per il quale episodio, si ricorda, il tifoso era stato tratto in arresto differito dalla Digos di Cremona.

(Fonte video: Polizia di Stato)

