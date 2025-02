Domenica 16 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Claudio Amendola (1963), Italia, attore e regista.

Romano verace, figlio d’arte dei doppiatori Ferruccio e Rita Savagnone, girò ‘Soldati-365 all’alba’ (’87), ‘Mery per sempre’ (’89), ‘Un’altra vita’ (’93, David di Donatello). Poi la fiction ‘I Cesaroni’ (’06-’14). In Tv fece il conduttore (‘Amore mio, diciamo così’, ‘Scherzi a parte’, ‘Le Iene’), poi debuttò da regista con ‘La mossa del pinguino’ (’14). Nastro d’argento ’15 per ‘Noi e la Giulia’, si è sposato 2 volte: Marina Grande (’83-’97) con i figli Alessia (’84) e Giulia (’89), poi Francesca Neri (’10), mamma di Rocco (’99). Tifosissimo della Roma, comunista, dichiarò le sue origini ebraiche a “Matrix”.