Olimpiadi, Brignone festeggiata a Casa Italia: “Mi porto a casa l’esperienza”

Feb 15, 2026
CORTINA (ITALPRESS) – “Non sono arrivata di sicuro aspettandomi 2 medaglie, era già un regalo essere qua. Sto vivendo il ‘qui ed ora’ e quindi, al momento, cerco di godermi tutto questo: ci sono i miei amici, c’è tutta la mia squadra e la mia famiglia”. Queste le parole, da Casa Italia a Cortina, di Federica Brignone nella giornata dell’oro olimpico conquistato nello slalom gigante ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. “Da quando sono arrivata all’Olimpiade ho cercato di godermi tutto, ogni singolo momento di quello che ho fatto e penso sia questo la cosa speciale. Poi il risultato viene o non viene, ma non è solo quello che conta. Ci si porta a casa emozioni ed esperienza di un’Olimpiade”, spiega Brignone, che non si sbilancia sul futuro continuando a vivere giorno per giorno: “Non penso troppo al futuro, non so niente e sinceramente ho dovuto vivere giornata per giornata e ha funzionato. Ho dei programmi a breve termine: tornerò un paio di giorni al J Medical e poi vedrò cosa fare”.
