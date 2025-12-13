IN EVIDENZA

Buffon “Elkann non ha messo in vendita la Juventus, questa è la cosa principale”

Di

Dic 13, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Ho visto che è arrivata un’offerta importante, ma non mi sembra di aver visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juve in vendita. Questa è la cosa principale”. Lo ha dichiarato Gigi Buffon, presente ad Atreju per il panel “Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani”. “Secondariamente penso che stiamo parlando di una storia vincente che in certi momenti può avere delle problematiche. A dispetto di tutto questo, credo che il tifoso della Juve debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e la felicità di essere riconoscibili attraverso la famiglia Agnelli e in questo caso John Elkann”.

Di

