Euro 2032, Abodi “Tempo scandito da Uefa, cercheremo di dare il nostro supporto”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tempo è scandito dalle indicazioni che ha dato la Uefa e che la Federazione dovrà adottare. Cercheremo di dare il nostro supporto”. Sono le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi, parlando a margine di Atreju del percorso per i nuovi stadi in vista di Euro2032. “Lo stiamo facendo con il commissario designato Massimo Sessa che concluderà il suo iter di formalizzazione della carica entro la prossima settimana, ma già sta lavorando. Così come stiamo lavorando con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il portafoglio degli strumenti finanziari che accompagneranno tre miliardi e mezzo di investimenti privati – dice ancora Abodi – Avremo una piccola compartecipazione. La cosa fondamentale è che i privati che stanno intraprendendo questo percorso, non solo per Euro2032, devono trovare degli strumenti che consentano di velocizzare i tempi e di arrivare all’obiettivo perché altrimenti la Uefa fa delle scelte diverse da quelle che ha fatto qualche anno fa”.

