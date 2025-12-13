Medicina, Renzi “Inutile attaccare studenti, numero chiuso non è stato abolito”

ROMA (ITALPRESS) – “L’importante è che si facciano delle riforme tutti insieme e che siano vere. Perché quando si dice che si fa il superamento del numero chiuso e poi si trasforma il test in un semestre filtro prendendo in giro gli studenti, questa non è una riforma. Ed è inutile attaccare gli studenti dandogli dei poveri comunisti perché il problema non era lo studente povero comunista. Il problema è che la Bernini aveva detto aboliamo il numero chiuso e non l’hanno abolito. Se facciamo le riforme facciamole sul serio”. Lo ha detto il leader e senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di Atreju.

