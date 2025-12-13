IN EVIDENZA

Suzuki Rally Cup, Nicoletti “Offriamo buon prodotto a basso prezzo per giovani”

Di

Dic 13, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Cerchiamo di offrire un buon prodotto a basso prezzo. Abbiamo un buon prodotto perché le auto sono davvero affidabili e divertenti, le facciamo utilizzare in un contesto che è quello del campionato rally italiano assoluto, che è il più ambito e caratterizzante del panorama nazionale. Lo facciamo utilizzando tutte le nostre capacità nel contenere i prezzi, utilizzando fornitori di pneumatici che ci mettono in condizioni di prezzo molto interessanti per i partecipanti. Facendo le somme, il costo medio di partecipazione al nostro trofeo è meno della metà di quanto non costi fare un altro trofeo. Questa differenza è marcata, è evidente che noi alla fine raccogliamo i giovani, che sono quelli che iniziano e vogliono cimentarsi in questo sport e che, facendo i conti, capiscono che da noi si può”. Così Massimo Nicoletti, organizzatore della Suzuki Rally Cup, alla premiazione dei campionati 2025 di Suzuki Motorsport, a Caselle Torinese.
xn3/gm/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Euro 2032, Abodi “Tempo scandito da Uefa, cercheremo di dare il nostro supporto”

Dic 13, 2025
IN EVIDENZA

Caso Folorunsho-Hermoso, Abodi “L’educazione in campo è fondamentale”

Dic 13, 2025
IN EVIDENZA

Ucraina, Crosetto “L’Europa deve fare di tutto per ottenere una pace giusta”

Dic 13, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Vlasic manda ko la Cremonese e rilancia il Torino

Dic 13, 2025
TOP NEWS

Spalletti “Sta a noi dare sostanza alla passione di Elkann”

Dic 13, 2025
TOP NEWS

Fondo Nazioni Unite rafforzerà la cooperazione con la Cina per ridurre la povertà

Dic 13, 2025
IN EVIDENZA

Euro 2032, Abodi “Tempo scandito da Uefa, cercheremo di dare il nostro supporto”

Dic 13, 2025