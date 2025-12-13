Suzuki Rally Cup, Nicoletti “Offriamo buon prodotto a basso prezzo per giovani”





TORINO (ITALPRESS) – “Cerchiamo di offrire un buon prodotto a basso prezzo. Abbiamo un buon prodotto perché le auto sono davvero affidabili e divertenti, le facciamo utilizzare in un contesto che è quello del campionato rally italiano assoluto, che è il più ambito e caratterizzante del panorama nazionale. Lo facciamo utilizzando tutte le nostre capacità nel contenere i prezzi, utilizzando fornitori di pneumatici che ci mettono in condizioni di prezzo molto interessanti per i partecipanti. Facendo le somme, il costo medio di partecipazione al nostro trofeo è meno della metà di quanto non costi fare un altro trofeo. Questa differenza è marcata, è evidente che noi alla fine raccogliamo i giovani, che sono quelli che iniziano e vogliono cimentarsi in questo sport e che, facendo i conti, capiscono che da noi si può”. Così Massimo Nicoletti, organizzatore della Suzuki Rally Cup, alla premiazione dei campionati 2025 di Suzuki Motorsport, a Caselle Torinese.

xn3/gm/mca1