IN EVIDENZA

Carabinieri, nel 2025 quasi 700 arresti nella Provincia di Messina

Di

Dic 13, 2025


MESSINA (ITALPRESS) – “Nel corso dell’anno 2025, i Carabinieri in provincia di Messina hanno arrestato quasi 700 persone, denunciato oltre 4.000 soggetti e intensificato i controlli sul territorio con circa 176 mila persone identificate e 130 mila veicoli controllati”. Lo ha dichiarato il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Lucio Arcidiacono nel tradizionale scambio di auguri di Natale tra il Comando provinciale dei Carabinieri e la stampa cittadina. l comandante ha infine annunciato l’arrivo complessivo di 79 nuovi militari, destinati a rafforzare le diverse compagnie del territorio provinciale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini.

xr6/tvi/mca3



