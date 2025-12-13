Caso Folorunsho-Hermoso, Abodi “L’educazione in campo è fondamentale”

IN EVIDENZA

Dic 13, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Servono le pene. Non credo a quelle esemplari. Si tratta di interpretazioni del regolamento. Sono dell’idea che quando sono così esplicite e clamorose non possono passare inosservate. Non ho fatto riferimento specifico per rispetto a chi ha preso quella decisione. Non mi va di fare nomi”. Lo ha dichiarato, ad Atreju, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi alla domanda sul caso Folorunsho-Hermoso. “Resta il fatto che l’educazione in campo è un fattore fondamentale. Mi sembra che in questa occasione, come in altre, sia mancata”.

