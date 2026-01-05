IN EVIDENZA

Bardella “Immigrazione sfida più grande per l’Europa”

Di

Set 5, 2026


CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “L’immigrazione è la sfida più grande che l’Europa si trova ad affrontare e che si pone innanzitutto alla Francia. Se domani saremo al governo in Francia, il nostro Paese sarà uno dei meno attrattivi per l’immigrazione in Europa. Pertanto desideriamo, non appena arriveremo al potere, avviare un referendum e consultare i francesi su questo tema.
Proporremo loro l’abolizione dello ius solis, il controllo delle frontiere, la gestione dell’asilo nelle ambasciate e nei consolati dei Paesi di partenza e la priorità nazionale per i francesi negli aiuti sociali”. Così il presidente del Rassemblement National e leader del gruppo dei Patrioti per l’Europa, Jordan Bardella, a margine del Forum di Cernobbio.
xm4/abr/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Coldiretti: i piccioni sono un’emergenza, chiesto alla Provincia l’anticipo per l’uso di armi da fuoco

Set 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere”

Set 5, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 5 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 4, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Bardella “Immigrazione sfida più grande per l’Europa”

Set 5, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: domani al Moccagatta la baby-Juve ospita la Pergolettese

Set 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Alessandria Volley: presentazione alla città sabato 12 settembre e le prime gare

Set 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Coldiretti: i piccioni sono un’emergenza, chiesto alla Provincia l’anticipo per l’uso di armi da fuoco

Set 5, 2026 Raimondo Bovone