Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: domani al Moccagatta la baby-Juve ospita la Pergolettese

DiRaimondo Bovone

Set 5, 2026 , , , , , , ,
Il terreno del 'Moccagatta', dove gioca la Juve Next Gen

Dopo lo scoppiettante pareggio esterno a Carpi (3-3) i ragazzi di Brambilla puntano al successo pieno contro la Pergolettese, avversario partito male in campionato e ancora in fondo alla graduatoria con 0 punti. I giovani bianconeri, forti dei loro 4 punti in 2 gare, cercheranno di imporre il loro ritmo e la loro freschezza, come si è visto a Carpi dalla 0-2 al 3-2, puntando sempre sul 3-5-2 collaudato da tempo.
La Pergolettese (ex-Pergocrema), sempre sconfitta fin qui (in Coppa Italia ai rigori), non ha ancora segnato in campionato (unico gol di Ferrandino in Coppa a Vercelli) e gioca con il 4-4-2 scelto come modulo dal tecnico Antonio Giosa (ex-difensore Alessandria ’17-’18), alla sua prima stagione da allenatore-capo.
Si gioca domani, domenica 6 settembre, alle ore 18, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 8: vittorie 5-1 Juve, 2 pareggi, gol 13-8.
’19-’20 – doppio successo bianconero al Mocca: i campionato 1-0 (Lanini), in Coppa Italia 2-0 (Beruatto, Touré).
’20-’21 – 2 vittorie esterne: 3-1 bianconero in Lombardia (Morello / Petrelli, Correia, Del Sole), e 4-2 gialloblù in Piemonte (Brighenti / Bakayoko, Duca, Faini / Alcibiade / Duca).
’21-’22 – vinse la Juve 2-1 al ‘Voltini’ (Miretti / Zennaro / Brighenti) e poi 1-1 al ‘Moccagatta’ (Brighenti / Varas).
’22-’23 – Pareggio al Moccagatta 1-1 (45′ Besaggio rigore, 62′ Varas rigore) e vittoria Juve a Crema 1-0 (85′ Pecorino).

ARBITRO – Andrea Mazzer di Conegliano
ASSISTENTI – Francesco Raccanello di Viterbo e Davide Gigliotti di Lamezia Terme
QUARTO UFFICIALE – Marco Costa di Busto Arsizio
OPERATORE FVS – Andrea Manzini di Voghera

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’ (foto Baratto)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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