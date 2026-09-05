Serie C, girone A: domani al Moccagatta la baby-Juve ospita la Pergolettese

Dopo lo scoppiettante pareggio esterno a Carpi (3-3) i ragazzi di Brambilla puntano al successo pieno contro la Pergolettese, avversario partito male in campionato e ancora in fondo alla graduatoria con 0 punti. I giovani bianconeri, forti dei loro 4 punti in 2 gare, cercheranno di imporre il loro ritmo e la loro freschezza, come si è visto a Carpi dalla 0-2 al 3-2, puntando sempre sul 3-5-2 collaudato da tempo.

La Pergolettese (ex-Pergocrema), sempre sconfitta fin qui (in Coppa Italia ai rigori), non ha ancora segnato in campionato (unico gol di Ferrandino in Coppa a Vercelli) e gioca con il 4-4-2 scelto come modulo dal tecnico Antonio Giosa (ex-difensore Alessandria ’17-’18), alla sua prima stagione da allenatore-capo.

Si gioca domani, domenica 6 settembre, alle ore 18, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 8: vittorie 5-1 Juve, 2 pareggi, gol 13-8.

’19-’20 – doppio successo bianconero al Mocca: i campionato 1-0 (Lanini), in Coppa Italia 2-0 (Beruatto, Touré).

’20-’21 – 2 vittorie esterne: 3-1 bianconero in Lombardia (Morello / Petrelli, Correia, Del Sole), e 4-2 gialloblù in Piemonte (Brighenti / Bakayoko, Duca, Faini / Alcibiade / Duca).

’21-’22 – vinse la Juve 2-1 al ‘Voltini’ (Miretti / Zennaro / Brighenti) e poi 1-1 al ‘Moccagatta’ (Brighenti / Varas).

’22-’23 – Pareggio al Moccagatta 1-1 (45′ Besaggio rigore, 62′ Varas rigore) e vittoria Juve a Crema 1-0 (85′ Pecorino).

ARBITRO – Andrea Mazzer di Conegliano

ASSISTENTI – Francesco Raccanello di Viterbo e Davide Gigliotti di Lamezia Terme

QUARTO UFFICIALE – Marco Costa di Busto Arsizio

OPERATORE FVS – Andrea Manzini di Voghera

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’ (foto Baratto)