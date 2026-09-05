Alessandria Volley: presentazione alla città sabato 12 settembre e le prime gare

Dopo la presentazione in Comune, l’Alessandria Volley è pronta alla sfilata in città con la tradizionale festa in Piazzetta della Lega. Sabato 12 settembre, alle ore 21 in Piazzetta della Lega, presentazione della B1, del settore giovanile, degli sponsor e di tutto lo staff. Un evento che vuole unire sempre di più la città e la pallavolo.

Una serata in cui anche la musica sarà protagonista, come già realizzato a giugno in occasione dei 10 anni. Sul palco il dj Francesco Frontes con Energia 90 e 2000. Al pomeriggio il PalaCima ospiterà un prestigioso allenamento congiunto di Serie A1, tra Volley Millenium Brescia e Cuneo Granda Volley, in collaborazione con l’Alessandria Volley.

Il 20 settembre la presentazione dell’Academy, dalle 14,30 al Centro Incontro Cristo, punto di riferimento per tutti i bambini della città. Zucchero filato, Pop corn, il mago Canticchio, il Trucca bimbi con i volontari della Croce Rossa, la merenda, i gonfiabili e tante partite di pallavolo per il mini dai 6 ai 12 anni. Sempre a settembre partirà il progetto ‘Alessandria Volley School Tour–Campionesse in Cattedra’.

PRIMI TEST DELLA STAGIONE DI SERIE B1 – 5 settembre: allenamento Congiunto con Mondovì Volley alle ore 20 a Dego (SV) – 10 settembre: allenamento congiunto con Novi Pallavolo, ore 20 al Palacima – 12 settembre: allenamento congiunto con Pallavolo Vallebelbo, ore 14 al Palacima – 26-27 settembre Torneo a Carcare (SV) – 1° ottobre: allenamento congiunto con Rivarolo Canavese Volley, ore 20 a Rivarolo (TO).