Venerdì 5 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Non si riparte mai da zero, si ricomincia da uno… da sé stessi. (Massimo Lo Pilato)
Santi del giorno
San Lorenzo Giustiniani (Vescovo), Santa Teresa di Calcutta (Religiosa), San Bertino di Sithiu (Abate).
Accadde oggi
- 1885 prima pompa di benzina al mondo. Stufo di far la fila davanti alla cisterna della benzina, Sylvanus F. Bowser di Fort Wayne (Indiana) ideò un sistema di valvole, pompa, tubo e rubinetto dentro una botte. Fu il primo modello di pompa per benzina: l’obiettivo non era rifornire le auto, ma migliorare la vendita del carburante utilizzato per stufe e lampade. Poi rese l’invenzione più veloce e sicura, aggiungendo un tubo per entrare nei serbatoi delle auto. La ‘Bowser & Company’ aprì filiali in tutto il mondo e il termine ‘bowser’ fu utilizzato per indicare la pompa di benzina.
Nati famosi
- Enrico Beruschi (1941), Italia, comico. Nato a Milano, lasciò il posto di vicedirettore alla Galbusera (’72) per dedicarsi al cabaret. Il successo TV arrivò con ‘Drive In’ (Italia 1), poi arrivò 5° a Sanremo con ‘Sarà un fiore’. Dal ’79 iniziò in teatro, prima attore e poi regista, fino a provare, senza pretese, l’opera lirica. Tornò in TV con ‘Elisa di Rivombrosa’, e al cinema, con piccole parti nelle commedie all’italiana.
- Freddie Mercury (1946-1991), Tanzania, cantante e musicista. Nato a Stone Town come Farrokh Bulsara da famiglia ‘parsi’ di religione zoroastriana, crebbe in India con la nonna, poi emigrò in Inghilterra (’64) con la famiglia. Dotato di voce baritonale, cantò da tenore leggero durante le incisioni utilizzando la tecnica del ‘falsetto’, acquisendo la timbrica femminile. Scrisse e cantò brani storici (‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘Somebody to Love’, ‘Love of My Life’, ‘We Are the Champions’) e con i Queen dominò la scena pop vendendo oltre 300 milioni di dischi. Pubblicò anche 2 album da solista, ‘Mr. Bad Guy’ (’85) e ‘Barcelona’ (’88), quest’ultimo con la soprano spagnola Montserrat Caballé. Dieci mesi dopo l’uscita di ‘Innuendo’ (’91) rivelò di avere l’AIDS e il giorno dopo, 24 novembre, morì a Londra. Il funerale fu celebrato da un sacerdote ‘zoroastriano’ alla presenza di 35 persone, tra cui i genitori, la sorella col marito, i colleghi di band, la compagna Mary Austin e i cantanti Elton John, Michael Jackson, David Bowie. Oltre alla ‘canzone-testamento’ (‘The show must go on’), lasciò tracce vocali pubblicate postume nell’album ‘Made in Heaven’.
- Michael Keaton (1951), Usa, attore. Nato a Coraopolis (Pennsylvania) come Michael John Douglas, iniziò a teatro e poi passò in TV, optando per il nome d’arte (dal comico Buster Keaton) per evitare la confusione col più famoso Michael Douglas. Al cinema raggiunse la fama con ‘Beetlejuice – Spiritello porcello’ (’88), poi ottenne ruoli importanti in ‘Batman’, ‘My Life’, ‘Robocop’, ‘Birdman’ (Golden Globe). Nel ’15 fu nel cast de ‘Il caso Spotlight’, inchiesta sui casi di pedofilia nella Chiesa cattolica (2 Oscar). Nel ’16 fece ‘The Founder’, nel ’17 fu ‘Avvoltoio’ in “Spider-Man: Homecoming”.