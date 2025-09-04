Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 5 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

DiRaimondo Bovone

Set 4, 2025 , , , , , , , ,
L'attore americano Michael Keaton interpretò Batman in 2 film (1989, 1992)

Frase del giorno 

Non si riparte mai da zero, si ricomincia da uno… da sé stessi. (Massimo Lo Pilato)

Santi del giorno

San Lorenzo Giustiniani (Vescovo), Santa Teresa di Calcutta (Religiosa), San Bertino di Sithiu (Abate).

Accadde oggi

  • 1885 prima pompa di benzina al mondo. Stufo di far la fila davanti alla cisterna della benzina, Sylvanus F. Bowser di Fort Wayne (Indiana) ideò un sistema di valvole, pompa, tubo e rubinetto dentro una botte. Fu il primo modello di pompa per benzina: l’obiettivo non era rifornire le auto, ma migliorare la vendita del carburante utilizzato per stufe e lampade. Poi rese l’invenzione più veloce e sicura, aggiungendo un tubo per entrare nei serbatoi delle auto. La ‘Bowser & Company’  aprì filiali in tutto il mondo e il termine ‘bowser’ fu utilizzato per indicare la pompa di benzina.

Nati famosi

  • Enrico Beruschi (1941), Italia, comico. Nato a Milano, lasciò il posto di vicedirettore alla Galbusera (’72) per dedicarsi al cabaret. Il successo TV arrivò con ‘Drive In’ (Italia 1), poi arrivò 5° a Sanremo con ‘Sarà un fiore’. Dal ’79 iniziò in teatro, prima attore e poi regista, fino a provare, senza pretese, l’opera lirica. Tornò in TV con ‘Elisa di Rivombrosa’, e al cinema, con piccole parti nelle commedie all’italiana.
  • Freddie Mercury (1946-1991), Tanzania, cantante e musicista. Nato a Stone Town come Farrokh Bulsara da famiglia ‘parsi’ di religione zoroastriana, crebbe in India con la nonna, poi emigrò in Inghilterra (’64) con la famiglia. Dotato di voce baritonale, cantò da tenore leggero durante le incisioni utilizzando la tecnica del ‘falsetto’, acquisendo la timbrica femminile. Scrisse e cantò brani storici (‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘Somebody to Love’, ‘Love of My Life’,We Are the Champions’) e con i Queen dominò la scena pop vendendo oltre 300 milioni di dischi. Pubblicò anche 2 album da solista, ‘Mr. Bad Guy’ (’85) e ‘Barcelona’ (’88), quest’ultimo con la soprano spagnola Montserrat Caballé. Dieci mesi dopo l’uscita di ‘Innuendo’ (’91) rivelò di avere l’AIDS e il giorno dopo, 24 novembre, morì a Londra. Il funerale fu celebrato da un sacerdote ‘zoroastriano’ alla presenza di 35 persone, tra cui i genitori, la sorella col marito, i colleghi di band, la compagna Mary Austin e i cantanti Elton John, Michael Jackson, David Bowie. Oltre alla ‘canzone-testamento’ (‘The show must go on’), lasciò tracce vocali pubblicate postume nell’album ‘Made in Heaven’.
  • Michael Keaton (1951), Usa, attore. Nato a Coraopolis (Pennsylvania) come Michael John Douglas, iniziò a teatro e poi passò in TV, optando per il nome d’arte (dal comico Buster Keaton) per evitare la confusione col più famoso Michael Douglas. Al cinema raggiunse la fama con ‘Beetlejuice – Spiritello porcello’ (’88), poi ottenne ruoli importanti in ‘Batman’,My Life’, ‘Robocop’,Birdman’  (Golden Globe). Nel ’15 fu nel cast de ‘Il caso Spotlight’, inchiesta sui casi di pedofilia nella Chiesa cattolica (2 Oscar). Nel ’16 fece ‘The Founder’, nel ’17 fu ‘Avvoltoio’ in “Spider-Man: Homecoming”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

D’Ascola nuovo presidente Cassazione, congratulazioni Mattarella

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Studio Pwc-Jti-Arel, divario tra percezione sostenibilità e realtà

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Fede, Brosio “Da Mediaset silenzio assordante”

Set 4, 2025

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 5 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 4, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Riforma esame di maturità, Valditara “Rivediamo orale”

Set 4, 2025
TOP NEWS

Gattuso elogia la Nazionale “Lavorato bene”, Barella “Obiettivo grande”

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

D’Ascola nuovo presidente Cassazione, congratulazioni Mattarella

Set 4, 2025