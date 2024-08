Arrestato in Tunisia imprenditore ritenuto vicino a Cosa Nostra

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stato tratto in arresto, ad Hammamet (Tunisia), un imprenditore destinatario, in Italia, di una misura cautelare in carcere, per trasferimento fraudolento di valori, nonché di turbata libertà degli incanti ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, attraverso il canale di cooperazione internazionale Interpol.

tvi/red