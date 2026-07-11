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Alemanno “Alle prossime elezioni Futuro Nazionale arriverà in doppia cifra”

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Lug 11, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – “Quando ero ancora in carcere ho visto con chiarezza che Futuro Nazionale è la priorità della politica italiana. È la possibilità di dare voce alla Destra, al sovranismo, alla Destra sociale e quindi non potevo non sostenere questo progetto. Uscito mi sono immerso subito in questa situazione perché è un partito che sta nascendo, che deve crescere e che, secondo me, arriverà alle prossime elezioni alla doppia cifra”: lo ha detto l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, nel corso di un punto stampa a Catania per illustrare le ragioni della confluenza del suo movimento “Indipendenza” in “Futuro Nazionale” del generale Roberto Vannacci.

xn5/fsc/mca2

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