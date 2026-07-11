MotoGP: Marc Marquez vince la sprint in Germania davanti al fratello

CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole, tiene la testa della gara dall’inizio alla fine, precedendo sul traguardo le altre due Desmosedici del fratello Alex Marquez (Gresini) e Fabio Di Giannantonio (VR46). Seguono a distanza le due Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, quarto, e Raul Fernandez, quinto, che precedono quella ufficiale del leader di classifica Jorge Martin, davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia. Chiudono la top ten Pedro Acosta (Ktm), Fabio Quartararo (Yamaha) e Diogo Moreira (Honda Lcr). Con questo successo, Marquez guadagna otto punti su Martin, rimanendo in quinta posizione nella classifica iridata ma riducendo a 32 punti il suo distacco dalla vetta.

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