Emergenza terremoto in Venezuela: un infermiere del 118 di Alessandria tra i soccorritori

C’è anche un professionista dell’Ospedale Universitario di Alessandria tra i soccorritori impegnati in Venezuela, nelle attività di assistenza alla popolazione colpita dal terremoto. Si tratta di Samuele Mondini, infermiere del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, diretto da Andrea Mina, di Azienda Zero e componente del team Urban Search And Rescue (USAR), le unità specializzate nella ricerca e nel soccorso in scenari complessi, come crolli, macerie e grandi emergenze.

Mondini è partito nell’ambito della missione che vede coinvolti diversi professionisti del sistema sanitario piemontese, sotto il coordinamento della SC Maxi-emergenza 118 dell’ASL CN1 diretta da Mario Raviolo, chiamati a offrire supporto sanitario e operativo in un contesto internazionale di particolare difficoltà, e rimarrà in Sudamerica per qualche settimana.

Il ruolo dell’infermiere dell’emergenza assume un valore particolarmente rilevante: significa intervenire in condizioni complesse, spesso instabili, garantendo assistenza sanitaria nei primi momenti del soccorso, collaborando con le squadre tecniche nelle attività operative e contribuendo alla stabilizzazione delle persone coinvolte prima del trasferimento verso percorsi di cura più strutturati.

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