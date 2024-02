Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 2 febbraio – cielo in prevalenza soleggiato, con il transito di velature alte. Addensamenti più compatti saranno possibili sui rilievi alpini di confine, formazione di foschie e nebbie sulle pianure orientali nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti, zero termico in progressivo rialzo a partire da ovest. Venti generalmente settentrionali, moderati sulle Alpi, deboli e a tratti moderati sull’Appennino e sulle pianure. Temperature stazionarie, comprese tra 0°/-3º le minime e 12°/15º le massime.

Sabato 3 febbraio – cielo sereno, foschie e possibili nebbie sulle pianure centrali e orientali nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti, zero termico in ulteriore aumento fino ai 3.500m, anche 3.600m sulle Alpi cuneesi. Venti deboli o localmente moderati nord occidentali sulle Alpi settentrionali. Temperature in aumento, comprese tra 0°/-2º le minime e tra 17°/19º le massime.

Domenica 4 febbraio – cieli sereni, addensamenti più compatti sull’Appennino e localmente sui rilievi alpini. Nebbie e foschie sulle pianure orientali in serata, precipitazioni assenti, zero termico stazionario sui 3.300m a nord e sui 3.500m a sud. Venti deboli o localmente moderati nord occidentali sulle Alpi e meridionali sull’Appennino, deboli e di prevalenza occidentali in pianura. Temperature che vedranno un aumento delle minime e un calo delle massime, comprese tra 0°/2º e 11°/13º.

Prossima settimana – settimana che esordirà con cieli sereni e abbastanza soleggiati, salvo locali foschie o nebbie. Nel corso della settimana é probabile l’aumento di nebbie e nubi basse in pianura per via dell’aumento della pressione atmosferica. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie stagionali, specie in quota. Modelli che ad oggi vedono un possibile sblocco della situazione a partire dal 10 con il ritorno di piogge e nevicate in montagna, ma servono conferme trattandosi di una tendenza a medio termine.

Manuel Atzori