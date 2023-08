“L’Altro Monferrato”, percorsi di arte, teatro e natura su Viaggio e Cambiamento tra favola e realtà

Da venerdì 25 agosto a sabato 23 settembre torna L’Altro Monferrato, la rassegna per tutte le età ideata e diretta da Maria De Barbieri e Gianni Masella per AgriTeatro, il cantiere di arte e spettacolo fondato da Tonino Conte: 12 appuntamenti di teatro, circo, cinema e passeggiate all’aria aperta nell’incantevole scenario delle colline di Acqui Terme e Ovada (Alessandria).

La I X edizione

Sarà dedicata al viaggio e al cambiamento tra favola e realtà. E per la prima volta, ad animare piazze, cascine e castelli, arriveranno artisti anche da terre lontane, come i Karromato (Repubblica Ceca) e Stephen Noonan (Australia). Tra gli altri ospiti in programma, alcuni tra i nomi più originali e interessanti della scena italiana, come Dario Vergassola, Federica Fracassi, Renato Cuocolo, Roberta Bosetti, Michele Cafaggi e Paolo Hendel.

Tra le novità di quest’anno ci sarà la serata di Nuovo Cinema San Biagio (31 agosto, ore 21, Cremolino): in un prato sotto le stelle per raccontare l’Italia che cambia, guidati dalle stelle del nostro grande cinema. “Con questa iniziativa riapriamo al pubblico Cascina San Biagio, rinnovata per l’occasione dove AgriTeatro nacque 15 anni fa, e sono felice che questo luogo, legato a tanti ricordi, torni ad essere uno degli spazi del festival” racconta Maria De Barbieri.

Il programma

Karromato: “Circo de Madera” – venerdì 25 agosto, ore 21, Castello di Tagliolo Monferrato; domenica 27 agosto, 18.30, piazza di Molare .

Roberta Bosetti: “In cammino con Emily Dickinson” – sabato 26 agosto, dalle 19, a Cascina ‘La Rossa’ di Morsasco .

Dario Vergassola: “ Storie sconcertanti ” – venerdì 1° settembre , ore 21, nel giardino del Castello di Rocca Grimalda .

– Stephen Noonan: “ The boy & the Ball ” – sabato 2 settembre , dalle 18 , Carpeneto .

Mariella Speranza e Valeria Puppo: “ Eva ” – venerdì 8 settembre , ore 21, Ca’ Mimìa, frazione Grossi di Tagliolo Monferrato .

Michele Cafaggi: “ Fish&Bubbles ” – venerdì 15 settembre, Cassinelle .

Federica Fracassi: “Erodias” – s abato 16 settembre, ore 21, Cremolino .

settembre, ore 21, . Paolo Hendel: “La giovinezza è sopravvalutata” – sabato 23 settembre, ore 21, piazza del Comune di Carpeneto.

Iniziative collaterali

Due percorsi aperti al pubblico, espressamente dedicati al paesaggio: ‘Camminando e pedalando’, lungo il percorso selvaggio dell’Orba, affluente del Bormida che scorre tra Liguria e Piemonte; ‘Alla scoperta’, suggestiva escursione agli antichi lavatoi di Carpeneto.

Il pubblico che parteciperà agli eventi di Cascina San Biagio (Cremolino) potrà acquistare come simbolico biglietto d’entrata un cesto di prodotti dell’orto.