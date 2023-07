“Milonga in galleria”, domani alle 20 in via Dante ad Alessandria, sotto i portici dell’ex Banca d’Italia

Sabato 15 luglio, a partire dalle ore 20, il porticato dell’ex Banca d’Italia farà da palcoscenico al primo di 5 appuntamenti dedicati al tango argentino che animeranno le serate estive alessandrine.

Un originale palcoscenico, che, per una sera, trasformerà via Dante nella via del tango con la Milonga dell’Accademia di ballo Pakytango.

L’evento, che unisce teatro, musica e enogastronomia, è realizzato con il sostegno del Comune di Alessandria, coinvolgendo anche i locali limitrofi, e si inserisce nel ricco programma del XII Festival Internazionale Itinerante del Tango Argentino che coinvolge il Piemonte e la Liguria, sconfinando anche in territorio tedesco, toccando le città di Monaco, Ulm e Lindau, e che propone spettacoli, milonghe, stage e musica dal vivo.

Una serata ad ingresso libero, rivolta a tutti, che sarà anche l’occasione, per coloro mai hanno avuto contatti col mondo del tango, per avvicinarsi a questo ballo dichiarato dall’Unesco “Patrimonio immateriale dell’Umanità”.

Prossimi appuntamenti: 29 luglio, 12 e 26 agosto, 9 settembre 2023, sempre nella location di via Dante.