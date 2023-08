Agosto, boom di tradimenti: le città più fedifraghe sono quelle più esposte alle ondate di calore

Luce, caldo, corpi svestiti: agosto è il mese del richiamo sessuale, dei nuovi amori e del tradimento.

Le città più fedifraghe? Sono quelle più esposte alle ondate di calore, secondo il sito Incontri-ExtraConiugali.com , il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, che ha calcolato la propensione al tradimento nelle 12 città più “calde” d’Italia, cioè queste: 1) Catania, 2) Cagliari, 3) Roma, 4) Firenze, 5) Taranto, 6) Palermo, 7) Foggia, 8) Brindisi, 9) Rovigo, 10) Ferrara, 11) Bologna e 12) Milano.

Ad agosto, secondo quanto stima il sito, almeno la metà degli italiani e delle italiane tenta di tradire il partner. In questo periodo dell’anno gli italiani mettono in atto, più che in altri periodi, tradimenti plurimi, arrivando a tradire gli/le amanti.

La causa principale pare sia l’aumento del testosterone, favorito dalla maggiore esposizione alla luce solare, ma anche e soprattutto il desiderio “mentale” di tradire causato dal caldo opprimente che genera una maggiore voglia di evasione. Ma pure le tentazioni portate dai corpi più scoperti per il caldo, o tutte le foto ‘hot’ pubblicate sui social.