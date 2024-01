Un inedito Macbeth con la tecnica dei ‘Teatri della mente’, all’Ambra sabato 27 e domenica 28

L’innovativo Macbeth andrà in scena all’Ambra di Alessandria sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18 e alle ore 21, mentre domenica 28 gennaio unico spettacolo alle ore 18.

L’incontro con gli attori

In attesa di assistere allo spettacolo, il regista Luca Zilovich e gli attori della compagnia Teatro della Juta incontreranno il pubblico a Palazzo Cuttica nelle sale museali, alle ore 18 di venerdì 26 gennaio, nell’ambito di “Chi è di scena”, ciclo di incontri con i protagonisti della stagione teatrale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il teatro della mente

Quello dei “teatri della mente” è uno spettacolo sensoriale in cui lo spettatore bendato, è coinvolto direttamente nella performance, seguendo l’ambizioso Macbeth attraverso la profezia delle streghe, si trova con lui sul campo di battaglia e viene condotto nel lato più profondo della sua mente. È il secondo spettacolo che il regista Luca Zilovich allestisce per il Teatro della Juta con la tecnica dei Teatri della Mente, il primo è stato lo scorso anno il Romeo e Giulietta, prediligendo ancora una volta un noto testo shakespeariano. “Un modo diverso di pensare al teatro – spiega Zilovich – in cui lo spettatore bendato mette in moto la sua creatività e diventa artista dello spettacolo al pari di attrici e attori.”

Seduto all’interno dello spazio scenico, il pubblico assiste a una delle più famose tragedie di Shakespeare, in questa inedita versione in cui le vicende del tiranno scozzese vengono narrate esclusivamente tramite stimoli uditivi, olfattivi e tattili. Ci si immergerà quindi nelle atmosfere di una Scozia oscura, governata da despoti e abitata da streghe, in cui attori e spettatori daranno vita insieme allo spettacolo, i primi recitando e i secondi immaginandolo nella loro mente.

Info

Prenotazioni biglietteria Teatro della Juta – 345.0604219 – www.teatrodellajuta.it

Biglietteria online: https://www.diyticket.it/festivals/471/10-stagione-teatrale-2023-2024