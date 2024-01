Il pugile verbanese Ivan Zucco il 27 gennaio a Colonia si gioca il titolo WBC contro Luka Plantic

Il pugile di Verbania Ivan Zucco affronterà lo sfidante croato Luka Plantic sabato 27 gennaio 2024, a Colonia (Germania), in un match valido per il titolo WBC International dei pesi supermedi, da lui stesso detenuto.

Un incontro fondamentale per la crescita personale di Ivan Zucco (18-0, 15KO), classificato al 14° posto mondiale nel ranking della federazione World Boxing Council per la categoria al limite dei 76.20 kg.

Battendo Plantic (17° posto, 7-0, 6KO) si aprirebbero scenari prestigiosi configurando la scalata nella classifica WBC.

Ivan Zucco

Rappresentato dalla promotion Opi Since 82 della famiglia Cherchi, ha finora compiuto un percorso lineare e strutturato: i match di collaudo, il titolo italiano dei pesi supermedi vinto e difeso, la conquista della cintura WBC International nella sua Verbania ad aprile 2022, la vittoria contro Germaine Brown all’Allianz Cloud di Milano nel marzo 2023, dove Ivan mantenne la green belt della WBC con una prestazione dominante in uno dei templi della boxe italiana, certificando di essere uno dei più talentuosi pugili nostrani.

La presentazione

Avvenuta giovedì 7 dicembre 2023, presso l’Universum Gym di Amburgo, è stata organizzata dalla promotion tedesca Universum Boxing. Ecco le parole pronunciate nell’occasione dai due pugili, apparsi entrambi molto determinati.

Ivan Zucco: “Quello di Colonia sarà un match estremamente importante, che potrà farci arrivare nei primi posti in classifica mondiale. Troverò un avversario che conta meno match da professionista, ma tutti vinti e quasi tutti per ko. È un avversario con “le mani pesanti”, un “picchiatore” con grande esperienza da dilettante, sicuramente più di me in quel settore”.

Luka Plantic: “È un grande combattimento per me, rispetto molto il mio avversario. Potrò contare sul sostegno di tanti tifosi croati e la sconfitta contro Zucco non è contemplata. Se dovessi perdere, dovrò ripartire da zero”.