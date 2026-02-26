Pavia: da domani a domenica al Teatro Fraschini c’è lo spettacolo ‘Il misantropo’ di Moliére

SPETTACOLI – venerdì 27 e sabato 28 febbraio ore 20.30 – domenica 1° marzo ore 16

BIGLIETTERIA – dal lunedì al sabato dalle ore 17 alle ore 19 – mercoledì e sabato anche la mattina dalle 11 alle 13 – tel. 0382-371214 – [email protected]

biglietteria online teatrofraschini.vivaticket.it

Il Teatro Fraschini dedica un grande appuntamento della stagione di prosa 2025/2026 ad uno dei capolavori assoluti del teatro europeo: Il Misantropo di Molière. Con la regia di Andrée Ruth Shammah, il testo del 1666 si rivela in tutta la sua bruciante attualità: non solo commedia di costume, ma storia d’amore e di nevrosi, radiografia implacabile delle dinamiche sociali, indagine sull’impossibilità di una verità assoluta nei rapporti umani. Il misantropo è così una commedia sull’amore come campo di battaglia, sulla verità come tensione irrisolta, sull’individuo che rifiuta la maschera sociale finendo per indossarne una ancora più rigida. Un grande classico che, a distanza di 360 anni, continua a parlarci con sorprendente precisione emotiva.

CREDITI – Regia di Andrée Ruth Shammah, produzione del Teatro Franco Parenti, scene di Margherita Palli, costumi di Giovanna Buzzi, luci di Fabrizio Ballini, musiche di Michele Tadini, interprete principale Fausto Cabra. L’impianto artistico è di una rigorosa precisione filologica, capace di restituire il testo nella sua complessità senza irrigidirlo in una lettura moralistica.

LE PAROLE – Spiega il regista Shammah: “Non c’è volontà di giudizio, nessuno ha ragione, nessuno ha torto. È nell’esplorazione dei diversi punti di vista che risiede la vera essenza del Teatro”.

Così Francesco Nardelli, direttore generale del Teatro Fraschini: “Il misantropo è un testo che ci interroga con una lucidità impressionante. Molière non mette in scena un eroe positivo, ma un uomo che pretende una verità assoluta e per questo resta solo. In un’epoca dominata dall’esposizione pubblica, dal giudizio immediato, dalla costruzione dell’immagine, questo capolavoro ci costringe a chiederci cosa significhi davvero essere autentici. Il Teatro Fraschini propone questo classico non come monumento del passato, ma come strumento vivo di pensiero, capace di generare domande urgenti sul presente”.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA – La Quattro Cavalieri Card è acquistabile al prezzo di 50 € solo presso la Biglietteria del teatro. È personale, incedibile e dà diritto alla riduzione del 25% su tutti gli spettacoli (eccetto i Musical) programmati dalla Fondazione Teatro Fraschini.