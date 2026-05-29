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Monastero Bormida: al Teatro Comunale c’è ‘Sotto a chi tocca’ di Govi, domani alle 21

DiRaimondo Bovone

Mag 29, 2026 , , , , ,

La stagione Teatro nelle Valli Bormida 25/26 si chiude con una serata all’insegna della grande tradizione del teatro popolare: domani, sabato 30 maggio, al Teatro Comunale di Monastero Bormida, andrà in scena l’ultimo appuntamento del cartellone: ‘Sotto a chi tocca’, una delle più amate commedie del repertorio di Gilberto Govi, proposta dalla Compagnia La Torretta di Savona con la regia di Lorenzo Morena.

LO SPETTACOLO – Porta sul palco tutta la comicità, il ritmo e l’umanità del grande teatro goviano. Tra equivoci, litigi familiari, sogni di riscatto e personaggi irresistibili, la commedia racconta con ironia un mondo popolare che continua ancora oggi a far ridere e riconoscere il pubblico. Il teatro di Govi, infatti, mantiene una straordinaria attualità grazie ad una comicità mai costruita sulla battuta facile, ma capace di osservare con affetto e lucidità le fragilità umane.
CREDITI – Una stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato (AL), il Comune di Monastero Bormida (AT), il Comune di Cortemilia (CN) e con il sostegno di Banca di Asti.

La sala del Teatro di Monastero Bormida

Sabato 30 maggio 2026 – ore 21Monastero Bormida (AT) – Teatro Comunale – Via Marconi 19
GOVI – SOTTO A CHI TOCCA – di Luigi Orengo – regia di Lorenzo Morena – Compagnia La Torretta di Savona
Prenotazioni – 389-0576 711 [email protected][email protected]
Biglietti online – https://www.mailticket.it/rassegna-custom/46/teatro-nelle-valli-bormida-2025-2026

L’ingresso del Teatro di Monastero Bormida

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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