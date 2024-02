Il ‘Prometeo incatenato’ all’Alessandrino venerdì 9 febbraio. Con AscoltAle il podcast di BruVes

“La trilogia non l’hanno inventata con Star Wars e Ritorno al Futuro. La trilogia l’ha inventata Eschilo, 2500 anni fa. E per un regista teatrale navigato, ma spiazzante come Gabriele Vacis resta una cosa attualissima. “Prometeo incatenato”, ispirato a una tragedia della trilogia di Eschilo, viene rappresentata venerdì 9 febbraio, alle 21, all’Alessandrino con Pem, una compagnia giovanissima. La ribellione di Prometeo nasce da un’utopia, dalla visione di un futuro ancora da immaginare. Lo spettacolo è un mix di discipline armoniosamente collegate”.

Inizia così AscoltAle, il podcast realizzato dal giornalista Brunello Vescovi (voce narrante) insieme all’associazione Tessere Territori, che guida gli ascoltatori fra gli spettacoli al Teatro Alessandrino per la stagione di prosa organizzata dal Comune di Alessandria in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con la partecipazione di ASM Costruire Insieme.

Il progetto AscoltAle è sostenuto da Comune di Alessandria e ASM Costruire Insieme con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Per accedere all’Episodio 2 di AscoltALE intitolato “Prometeo primo ribelle” ecco il link: https://open.spotify.com/episode/6P0ObXtOlxdTcieRtDyKwL?si=q48Aq6ftRzSS7XugwNgClg