Eccoci arrivati al 10° anno di vita di questo fantastico corso di teatro. L’edizione ’23-’24, diretta da Massimo Bagliani e Isabella Cazzola, si svolgerà, come sempre, al cineteatro Kristalli in Piazza Ceriana in Alessandria (quartiere Cristo) da novembre 2023 a maggio 2024.

Il saggio finale sarà a giugno al Teatro Alessandrino, per il 2° anno consecutivo. Possono partecipare persone dai 15 ai 65 anni.

INFO

Telefono: 338 3911977

Sito: www.facciamoteatro.it