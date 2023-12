Pietro Francesco Guala: i ritratti Scarampi al castello di Camino. Fino al 29 settembre a Palatium Vetus

Palatium Vetus aperto al pubblico nei giorni 8, 9 e 10 dicembre in occasione della mostra Pietro Francesco Guala (1698-1757). La galleria degli Scarampi al castello di Camino. L’arte del ritratto.

Una apertura straordinaria che permetterà a turisti, alessandrini e appassionati d’arte di ammirare il ciclo di 23 ritratti di esponenti della famiglia Scarampi, realizzato dal pittore casalese Pietro Francesco Guala (Casale Monferrato 1698 – Milano 1757), per il salone principale del castello di Camino.

L’ingresso è gratuito con possibilità di visite guidate su prenotazione all’indirizzo [email protected] o contattando il numero 347.8095172.

La mostra è curata da Claudio Bertolotto, Mariateresa Cairo, Roberto Livraghi e Liliana Rey Varela.



C’è grande l’attesa per questo evento culturale, promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dalla Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell’Alessandrino – realizzazione operativa di Palazzo del Governatore Srl – in quanto i ritratti non sono mai stati esposti al pubblico essendo stati commissionati da un privato, il marchese Paolo Scarampi, per la sua dimora privata, il castello di Camino.

Un capolavoro “ritrovato” sia dal punto di vista artistico per la completezza del ciclo pittorico, sia dal punto di vista storico per le vicende che lo hanno caratterizzato: nel corso di avvicendamenti proprietari del castello di Camino, 15 dei 23 ritratti erano stati sostituiti da riproduzioni fotografiche. Le opere, ritrovate grazie al Nucleo Tutela Carabinieri di Torino, sono state restaurate a cura della competente Soprintendenza e al termine della mostra saranno ricollocate nel salone del castello.

INFO

La mostra sarà aperta al pubblico dall’8 dicembre 2023 al 29 settembre 2024.

Per info e prenotazioni – e-mail: [email protected]

telefono 347.8095172

Informazioni e approfondimenti alle pagine Facebook @Collezioni di Palatium Vetus e @fondazionecassadirisparmiodialessandria che saranno costantemente aggiornate.

@Collezioni di Palatium Vetus – @Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Sede della mostra: Alessandria, Palatium Vetus, piazza della Libertà 28