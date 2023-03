Domani a Monastero Bormida lo spettacolo teatrale “Quintetto”, di e con Marco Augusto Chenevier 

Domani, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21.00 al Teatro Comunale di via Marconi 19 a Monastero Bormida (AT), quinto appuntamento della rassegna “Teatro nelle Valli Bormida”, proposta dalle Associazioni Stella Nova e Orizzonte, patrocinata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, con uno spettacolo da non perdere:

QUINTETTO – di e con: Marco Augusto Chenevier

Produzione Association Compagnie Les 3 Plumes

Lo spettacolo

Il “5” è il numero che simboleggia la vita universale, l’individualità umana, la volontà, l’intelligenza, l’ispirazione e il genio. Esso contiene la sintesi dei cinque sensi, il numero delle dita di un uomo, la base decimale matematica, il numero del pentacolo ed il numero della stella a cinque punte. Si tratta di una cifra dell’uomo, a cui gli uomini hanno attribuito significati trascendentali fin dalla notte dei tempi.

Vincitore del Be Festival – Birmingham 2015 | Inserito nella “Top 10 Comedy 2016” del quotidiano inglese “The Guardian” | Secondo premio del pubblico al Mess Festival – Sarajevo 2015 | Primo premio per la danza contemporanea al Sarajevo Winter festival – 2013 | Secondo classificato al Next Generation festival – Padova 2013.

La recensione

“L’energia esplosiva di Marco Chenevier durante tutto il lavoro è una visione da conservare nella memoria. L’attore dimostra la sua arguzia tagliente con battute irruente e improvvisate in risposta ad ogni situazione. E quando il lato comico della performance viene messo da parte, siamo finalmente spettatori di una magnifica performance di danza, interpretata con forza ed eleganza. Il talento di Chenevier per la commedia e la coreografia è innegabile, come dimostrato dal successo internazionale dello spettacolo e dai premi vinti.” (Amy Young Theatre Bubble)

INFO e PRENOTAZIONI

Biglietti: intero € 18.00 – ridotto € 15.00

[email protected]

Spigno Monferrato: +39 389 0576711

Monastero Bormida: +39 348 4024894

www.rete-teatri.it

www.quizzyteatro.com