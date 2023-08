Sale d’Arte (via Machiavelli) e Marengo Museum (Spinetta) aperti anche a Ferragosto

Nel giorno di Ferragosto (martedì 15) ad Alessandria sarà possibile dedicarsi alla visita delle Sale D’Arte in via Machiavelli 13, dove tra l’altro sono ospitate le mostre “Gabriele Basilico / Ritorni a Beirut – Back to Beirut” e “Gabriele Basilico Alessandria 2006”, e del Marengo Museum, in Villa Delavo a Spinetta Marengo. Strutture aperte dalle 15 alle 19. Per le Sale d’Arte visite guidate alle 16 e 17,30, comprese nel biglietto.

Le Sale d’Arte, per tutto il mese d’agosto, saranno aperte dal giovedì alla domenica, dalle 15 alle 19.

Il Marengo Museum,aperto in agosto sabato e domenica dalle 15 alle 19, rappresenta un interessante opportunità per Ferragosto, perché racconta la Campagna d’Italia culminata con la battaglia di Marengo il 14 giugno 1800, celebre vittoria di Napoleone Bonaparte, fra cimeli, divise militari, collocati nelle splendide sale affrescate della villa.

Info

www.asmcostrurieinsieme.it /// https://www.facebook.com/culturalecostruireinsieme/

Capodanno alessandrino

In occasione del 31 agosto vi sarà un’apertura straordinaria serale delle Sale d’Arte dalle ore 20,30 alle 23,30.