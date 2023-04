Palatium Vetus: “Omaggio a Carlo Pace”, esposte 40 opere in 3 percorsi, da oggi al 29 ottobre

Questo pomeriggio alle ore 17 verrà inaugurata la mostra “Segni–materiali-fonemi” dedicata a Carlo Pace (Alessandria 1937-2011), uno degli artisti locali più eclettici, grande maestro del secondo ‘900, che resterà aperta al pubblico da domani, 22 aprile, fino al 29 ottobre.

La rassegna, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla società Palazzo del Governatore srl, sarà allestita nelle sale d’arte, al piano terreno dell’antico Broletto di Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28.

La mostra

Saranno circa 40 le opere esposte, suddivise idealmente in tre percorsi ben evidenziati che rappresentano i tre momenti principali dell’arte di Carlo Pace: gli anni ’50 con le prime opere dell’Informale, gli anni ’70, periodo dell’Arte Povera, in cui si è dedicato alla produzione delle famose spine dorsali e infine, la pittura con i fonemi, non solo dipinti ma poesie sonoro-visive.

Attraverso questa serie di opere, sarà possibile compiere un’originale riflessione sulla storia dell’arte nella seconda metà del ‘900 e soprattutto su un artista, Carlo Pace, che a differenza di altri maestri, è rimasto fuori dai grandi circuiti espositivi, pagando in vita la propria coerenza e refrattarietà alle regole della civiltà dello spettacolo.

Il commento

Il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano, ci tiene a sottolineare: “Palatium Vetus sarà ancora una volta la sede di una interessante operazione culturale che la Fondazione propone al grande pubblico e agli esperti dell’opera di Pace. Una sfida, quella di dedicare una mostra a un artista considerato “controcorrente”, che ha prodotto un gigantesco lavoro, consistente in migliaia di opere a testimonianza di un’attività instancabile, sempre originale, mai d’occasione e ripetitiva e, al contempo, un’opportunità di formazione e conoscenza per tutti coloro che amano la cultura e per gli studenti ai quali sarà dedicato un percorso privilegiato”.

Info

Ingresso e visite guidate gratuiti.

e-mail: [email protected]

telefono: 347.8095172

Pagine Facebook: @CollezionidiPalatiumVetus

@FondazioneCassadiRisparmiodiAlessandria