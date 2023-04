Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, andiamo a vedere il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 21 aprile – Giornata che inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti ovunque, qualche schiarita la ritroveremo sulle Alpi nel corso della mattinata. Precipitazioni che riguarderanno principalmente i settori alpini e in generale le zone a nord del Po, con rovesci localmente moderati ma via via in diminuzione; negli altri settori piogge intermittenti e in genere di debole entità. Nevicate sulle Alpi Lepontine a partire dai 200m, ventilazione moderata sud occidentale sulle Alpi, deboli e variabili altrove. Temperature generalmente stazionarie, in leggero calo le minime.

Sabato 22 aprile – Cieli velati inizialmente in montagna e nubi basse in pianura; nel corso della giornata però sono attese maggiori schiarite un po’ ovunque. Precipitazioni generalmente assenti, salvo locali brevi rovesci sui settori alpini, asciutto in pianura. Ventilazione moderata da ovest sulle Alpi, deboli altrove. Temperature in aumento.

Domenica 23 aprile – Cieli parzialmente nuvolosi con nubi in aumento nel corso della giornata, deboli piogge saranno possibili nel pomeriggio, tendenzialmente a carattere sparso. Ventilazione moderata sud occidentale sulle Alpi, deboli e prevalentemente variabili in pianura. Temperature stazionarie o in leggero calo nelle minime.

Prossima settimana – La tendenza è verso un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con generale aumento delle temperature, massime che si porteranno sui 23/25º, minime più fresche sui 7/9º. Probabile un calo nel finire della settimana, ma previsione ancora in evoluzione.

Manuel Atzori