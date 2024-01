Il viaggio dell’elefante Fritz annuncia la riapertura del Museo Regionale di Scienze Naturali a Torino

Un protagonista d’eccezione annuncia la riapertura il 12 gennaio del Museo Regionale di Scienze Naturali, finalmente restituito alla cittadinanza dopo oltre 10 anni di lavori.

L’elefante Fritz, icona del Museo, partirà da Stupinigi per un viaggio che lo porterà per le strade di Torino fino in piazza Castello. Una volta posizionato nella piazza centrale, un QR code consentirà di scoprire le novità del Museo, il calendario della riapertura e il programma della maratona di talkshow “Porte aperte alla scienza”, in programma dal 12 gennaio al 2 febbraio, organizzata da Regione Piemonte e Fondazione Circolo dei lettori.