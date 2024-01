Alessandria, preso Cusumano per rinforzare la difesa. Prezzi stracciati per la gara di domenica

Gli acquisti

Si muove il mercato dei grigi. Dopo l’arrivo dell‘attaccante Doudou Mangni (30, prestito Lecco), ecco il difensore Francesco Cusumano (23, prestito Vis Pesaro). Per entrambi un contratto fino a fine stagione, ma per il difensore c’è l’obbligo di riscatto in caso di salvezza dell’Alessandria. Mangni ha il n. 79, Cusumano il 5.

Voluto da mister Banchini, Cusumano nella Vis ha fatto registrare 9 presenze (7 in campionato, 2 in coppa), quasi tutte nella prima parte di stagione. L’ultima gara da titolare risale all’8 ottobre (58 minuti), poi il 12 e il 20 novembre giocò 1′ e 3′. Quindi 2 panchine e l‘infortunio ad inizio dicembre.

Tutti al Mocca

La società chiama a raccolta i tifosi grigi, per sostenere la squadra nella rincorsa a questa difficile salvezza. Prezzi bassi per la gara di domenica (ore 14) con la Virtus Verona, sperando che la passione vinca sugli eventi contrari: il freddo di gennaio, l’ultimo posto in classifica e la diffidenza mandrogna. Non va dimenticato che, dopo quasi mezzo secolo, non si arrivò a 1.000 abbonati in serie B….

Prezzi

Gradinata Nord: € 5 – Ridotto* € 2– Ridotto U12** € 2

Rettilineo: € 10– Ridotto* € 2– Ridotto U12** € 2

Tribuna Laterale Scoperta: € 10 – Ridotto* € 5

Tribuna Laterale: € 20– Ridotto* € 10

Tribuna Centrale € 25– Ridotto* € 15

Tribuna d’onore: € 100 – Ridotto* € 80

Poltrone a bordo campo: € 30– Ridotto* € 15

Settore Ospiti: € 10

*I ridotti sono riservati a donne e U18 anni

** Promo ragazzi U12

I bambini da 0 a 6 anni entrano GRATIS