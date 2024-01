Ospedale Universitario di Alessandria, le celebrazioni per il protettore Sant’Antonio

Il prossimo martedì 16 gennaio prenderà il via la tradizionale settimana di celebrazioni di Sant’Antonio, patrono dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria a cui è intitolato l’Ospedale.

Per l’occasione sono state organizzate una serie di iniziative che mettono al centro cura e comunità. Nello specifico la prima giornata (sede di Confindustria Alessandria) sarà dedicata alla ricerca e si aprirà con la presentazione del CEDOAM, ovvero il Centro Documentazione Amianto e Patologie Asbesto-correlate, per poi proseguire con la consegna dei Premi della Ricerca 2023. I partecipanti ai tre bandi avranno quindi la possibilità di esporre i loro progetti con la formula consolidata dei “180 secondi”, a cui seguirà poi la premiazione.

Il Premio Maria Rosa Monaco è dedicato al miglior progetto di ricerca delle professioni sanitarie;

il Premio Nicola Giorgione è dedicato al "Miglior Paper – articolo pubblicato nell'anno 2022, con affiliazione dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria o dell'ASL AL";

il Premio DAIRI for YOUNG è dedicato al "Miglior Paper – articolo pubblicato nell'anno 2022, con affiliazione dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria o dell'ASL AL";

Dedicati a pubblicazioni e progetti del 2022, i premi permetteranno di ricevere 1.000 euro (500 dall'AO AL e 500 da Solidal per la Ricerca).

La settimana di Sant’Antonio proseguirà mercoledì 17 gennaio con la tradizionale S. Messa celebrata da Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, e la Cerimonia del Grazie per festeggiare insieme tutti i donatori e i volontari che supportano l’Ospedale con grande solidarietà.

Venerdì 19 gennaio sarà invece dedicato alle Medical Humanities, con la presentazione del patrimonio storico aziendale e la premiazione del Concorso di Medicina Narrativa “Racconto la mia Cura”.

La conclusione sabato 20 gennaio con la consegna delle Benemerenze ai professionisti andati in pensione e degli attestati ai dipendenti che lavorano in Ospedale da 10, 20, 30 e 40 anni, nonché la proclamazione dei Primari Emeriti 2024.