La mostra Bormida Gotica inaugurerà la sua 2^ tappa a Cassine l’11 novembre nella Chiesa di San Francesco. È il prologo dell’itinerario Bormida Gotica ideato e progettato per mettere in rete il patrimonio architettonico e storico-artistico del territorio che si estende lungo il fiume Bormida, dalle sorgenti liguri alla confluenza alessandrina nel Tanaro.

Durante la presentazione, sarà illustrato il catalogo digitale, importante contenitore dell’ingente lavoro di indagine svolto dalla storica dell’arte Ludovica Martina, completo delle ricerche multidisciplinari e del prezioso apparato fotografico. Il catalogo digitale è aperto alla consultazione di tutti e non solo di studiosi e di appassionati di arte e architettura gotica e tardo gotica; un “dispositivo” facilmente accessibile che conterrà le ricerche storico-artistiche, le fonti bibliografiche e archivistiche, e le curiosità.

Le 25 immagini esposte in mostra sono tratte dalla campagna di documentazione

fotografica condotta nell’estate 2022, a cura di Alessandro Rota e Federico Gorgoglione (Associazione Culturale Officine Ianós). Le fotografie sono allestite negli spazi della chiesa di San Francesco e nelle adiacenti sale del Museo comunale di Arte Sacra “Paola Benzo Dapino” in un dialogo “live” tra gli affreschi ritratti in mostra e quelli che si possono ammirare dal vivo a Cassine.

Le parole

Così ha spiegato Ludovica Martina, storica dell’arte: “L’esposizione fotografica si presenta come la seconda occasione di discussione pubblica del progetto, in un luogo di rilevante importanza storico-artistica e geografica. Gli spazi della chiesa e dell’antico complesso conventuale di San Francesco di Cassine rappresentano infatti un punto centrale nelle ricerche della Bormida Gotica, soprattutto per il dialogo che si instaura con le diverse e preziose testimonianze decorative pittoriche”.

Crediti

Bormida Gotica è uno studio multidisciplinare che coinvolge 2 regioni (Piemonte e Liguria), 5 diocesi (Savona, Mondovì, Alba, Alessandria, Acqui Terme) e 23 comuni (Bardineto, Calizzano, Murialdo, Cosseria, Millesimo, Saliceto, Sale S. Giovanni, Paroldo, Mombarcaro, Monesiglio, Prunetto, Levice, Cortemilia, Perletto, Roccaverano, Spigno Monferrato, Denice, Cassinasco, Cassine, Cavatore, Castellazzo Bormida, Sezzadio, Sale).