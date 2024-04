La San Giorgio 2024: tradizione, arte, gastronomia

Il programma annuale degli eventi turistici e culturali della Città di Alessandria propone nella prima settimana di maggio “La San Giorgio” 2024, primo evento fra quelli principali caratterizzato come i successivi dal riferimento alla figura mitologica di San Giorgio, profondamente radicata da oltre quattro Secoli, nella tradizione e nell’identità alessandrina.

In occasione del “Compleanno della Città di Alessandria”, idealmente collocato nella giornata del 3 maggio e celebrato con un Consiglio Comunale aperto lo stesso venerdì mattina, si sviluppa una serie di appuntamenti che hanno come comune denominatore la valorizzazione del patrimonio culturale alessandrino, inteso come componente essenziale dell’identità della città.

Patrimonio culturale considerato da questi punti di vista:

STORICO-ARTISTICO – San Giorgio di Lucio Fontana – Torna visibile dopo lungo tempo una preziosa scultura delle collezioni civiche del maestro indiscusso dell’arte del XX secolo Lucio Fontana: da venerdì 3 maggio al Museo Civico di Palazzo Cuttica.

9 sedie di Carlo Ciarli – Venerdì 3 maggio, nel cortile di Palazzo Comunale verrà presentata l’opera-installazione dell’artista alessandrino Carlo Ciarli. Un’opera in dialogo diretto con lo spazio circostante , capace di far posare l’attenzione su ciò che normalmente non noteremmo.

Torna visibile dopo lungo tempo una preziosa scultura delle collezioni civiche del maestro indiscusso dell’arte del XX secolo Lucio Fontana: Venerdì 3 maggio, nel cortile di Palazzo Comunale verrà presentata l’opera-installazione dell’artista alessandrino Carlo Ciarli. , capace di far posare l’attenzione su ciò che normalmente non noteremmo. GASTRONOMICO – Raviolo e agnolotto – Laboratori, show coking, conferenze e menù degustazione per un lungo weekend dedicato a due iconici piatti della cucina alessandrina: il raviolo e l’agnolotto. In 31 ristoranti il 3-4-5 maggio.

Laboratori, show coking, conferenze e menù degustazione per un lungo weekend dedicato a due iconici piatti della cucina alessandrina: il raviolo e l’agnolotto. In 31 ristoranti il 3-4-5 maggio. STORICO-ARCHITETTONICO – Palazzi nella Storia – Sabato 4 e domenica 5 maggio visite guidate gratuite a Palazzo Comunale, Palazzo Cuttica, più le sacrestie della Cattedrale e della Chiesa di Nostra Signora del Carmine.